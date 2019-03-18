Büyükkılıç, Maçı Kapalı Kale Grubu ile Birlikte İzledi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir maçını Kapalı Kale Grubu ile birlikte izledi.Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 26. haftasında Kadir Has Stadyumunda oynanan karşılamayı Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kapalı Kale Grubu ile birlikte izleyerek sarı-kırmızılı takıma destek verdi. Başkan Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü maçın ikinci yarısının bir bölümünü kapalı kale grubu ile birlikte izledim ve muhteşem bir atmosferde o coşkuyu yaşadım. Gönüllere dokunan güzel tezahüratları ve sevgi gösterilerinden dolayı tüm kapalı kale ekibine teşekkür ederim" notunu paylaştı. - KAYSERİ