Büyükkılıç 'Mehter takımı' ile vatandaşların bayramlarını kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İldem'de Mehter Takımı ile birlikte halkın bayramını kutladı.

Büyükkılıç 'Mehter takımı' ile vatandaşların bayramlarını kutladı
26.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:29
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İldem'de Mehter Takımı ile birlikte halkın bayramını kutladı. Koronavirüs süreci nedeniyle Ramazan Bayramının istenildiği gibi geçmediğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, önemli olanın gönül birliği olduğunu dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı İldem'de bayramı evlerinde geçirmek zorunda kalan vatandaşlarımız için muhteşem bir gösteri sundu. Bu gösteriye Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. İldem caddelerinde mehter marşlarıyla yürüyen mehter takımına balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar ay yıldızlı bayraklarımızı sallayarak eşlik etti.

Balkonlardaki vatandaşlara seslenerek Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Memduh Büyükkılıç, bayramda koronavirüs nedeniyle mesafelerin arttığını; ama önemli olanın gönül birliği olduğunu dile getirerek, "Sizlere layık olma yolunda gayret gösteriyoruz. Cenabı Allah mahcup etmesin. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Ay yıldızlı bayrağımızı elimizden almasın. Milletimize, memleketimize layık nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin. Bu bayram koronavirüs nedeniyle arzu ettiğimiz şekilde geçmiyor; ama bu durum gönüllerimizin bir olmasına engel değil. Müsterih olun, bugünlerde geçecek. Kayseri'miz çok şükür iyi durumda; ama tedbiri elden bırakırsak ve yetkili makamların açıklamalarına uymazsak istemediğimiz neticelerle karşılaşabiliriz. Bu yüzden kurallara uyacağız ve sonunda hepimizin yüzü gülecek" dedi.

"ÜLKEMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Kayseri'de de bulunan Türkiye'deki şehir hastanelerine değinerek ülkemizdeki sağlık sisteminin geldiği noktaya dikkat çeken ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Dün Avrupa'dan yardım alırken bugün Avrupa'ya yardım eden bir ülke haline geldik. Ülkemizle gurur duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte de el ele, gönül gönüle vererek daha çok çalışacağız. Gençlerimize fırsat vereceğiz ve daha güzel günlere ulaşacağız" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra mehter takımı ile birlikte yürüdü ve mehter marşları eşliğinde balkonlardaki vatandaşları selamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Memduh Büyükkılıç, Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Haber

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