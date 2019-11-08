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Büyükkılıç, "Minnetle anıyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan ayrılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya tarihinin gördüğü eşsiz liderlerden birisi olduğunu belirtti.

08.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:55 Büyükkılıç,
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan ayrılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya tarihinin gördüğü eşsiz liderlerden birisi olduğunu belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde saygıyla andıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, en başta Cumhuriyet olmak üzere bıraktığı eserlerin ilelebet yaşayacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletine duyduğu güven ve eşsiz liderliğiyle Türk Milletini Kurtuluş Mücadelesinde zafere ulaştırdığını belirtti. Atatürk ve silah arkadaşlarının azmi ve milletimizin fedakarlığı ile istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkıldığını vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, istiklal ve istikbal mücadelesinin farklı şekillerde bugün de verildiğini belirtti ve Türk Milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde her türlü güçlüğün üstesinden geleceğini söyledi.

Atatürk ve silah arkadaşları tarafından miras bırakılan başta Cumhuriyet olmak üzere tüm değerlerin ilelebet yaşatılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Vatan uğruna can veren, kan döken, fedakarlık yapan, ter akıtan herkese şükranlarımı ifade ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Mustafa Kemal Atatürk, Memduh Büyükkılıç, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: İHA

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