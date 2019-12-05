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Büyükkılıç Rehabilitasyon Merkezinden "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Develi'de faaliyet gösteren Büyükkılıç Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, eğitim verdiği engellilerle etkinlik düzenledi.

05.12.2019 08:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:47Büyükkılıç Rehabilitasyon Merkezinden
3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle 'de faaliyet gösteren Büyükkılıç Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, eğitim verdiği engellilerle etkinlik düzenledi.

Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak'ın ve engelli ailelerinin katıldığı etkinlikte "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" münasebetiyle yaptıkları turnuvaya katılan engellilere katılım belgelerini veren protokol daha sonra engelli aileleriyle hasbihalde bulundu.

Böylesi güzel bir programa katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ve en büyük engelin sevgisizlik olduğuna vurgulayan ilçe protokolü oyun havalarında engellilere eşlik ederek sevinçlerine ortak oldular. - KAYSERİ

Dünya Engelliler Günü, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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