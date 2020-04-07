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Büyükkılıç, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında önemi bir kez daha anlaşılan sağlık camiasının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü kutladı.

07.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:28
Büyükkılıç, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında önemi bir kez daha anlaşılan sağlık camiasının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü kutladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kendisi de doktor olan Büyükkılıç, topluma sağladıkları katkı nedeniyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile çalıştığını belirten Büyükkılıç, sağlık çalışanların hakkının asla ödenemeyeceğini aktardı.
Sağlık çalışanlarının yanında olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Şu anda önemli bir salgınla mücadele veriyoruz. Bu salgınla mücadele ederken ilgili kurumlar aşı ve ilaç çalışmalarına devam ederken vatandaşlarımız da 'Evde Kal' çağrılarımızı dinleyerek virüsten korunuyor. Gerek devletimizin yaptığı iyileştirmeler gerekse vatandaşlarımızın balkonlarından sağlık çalışanlarımızı alkışlamaları sağlık sektörünün ve sağlık çalışanlarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Bir nöroloji doktoru olarak toplum sağlığı için gece gündüz demeden çalışan tüm meslektaşlarımın 7 Nisan Dünya Sağlık Günlerini en kalbi duygularımla tebrik ediyor, içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı süreçten bir an önce çıkmayı Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Dünya Sağlık Günü, Memduh Büyükkılıç, Koronavirüs, Güncel
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