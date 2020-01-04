Büyükkılıç, Şehir Hastanesi önündeki katlı kavşakta incelemede bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehir Hastanesi önündeki katlı kavşak inşaatında incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, kavşağa eklenecek dördüncü kolun iki ay içinde tamamlanacağını belirtti.

Yılın ilk çeyreğinde önemli ulaşım projelerinin ihalesinin yapılacağını ifade eden Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Bölgede ulaşımı rahatlatmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şehir Hastanesi önünde dördüncü kolun yapılma çalışmalarını mevsim şartlarına rağmen bir an önce bitirmek için çalışıyoruz. Ayrıca Belsin-Şehir Hastanesi, Talas-Anayurt raylı sistem hatları ile Erkilet Havaalanı projelerini yakından takip ediyoruz."

Kaynak: AA