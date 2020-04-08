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Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin Türbesi'ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin Türbesi'ni ziyaret etti.

08.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:14
Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin Türbesi'ni ziyaret etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin Türbesi'ni ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'yla birlikte türbe ziyareti gerçekleştiren Büyükkılıç, Hunat Camisi müezzini Fatih Demir'in Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.
Ülkenin içerisinde bulunduğu durumdan dolayı mahsun bir Berat Gecesi geçirdiklerini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"İnşallah bu sıkıntılı dönemler, bu mübarek gecelerin yüzüsuyu hürmetine, inanıyorum ki izole olacak ve en güzel günler bizlerle olacaktır. Yeter ki kul bazında biz üzerimize düşeni yapalım. Tedbirimizi alalım. Cenab-ı Allah takdirini en güzel şekilde tecelli ettirecektir. O açıdan Seyyid Burhaneddin Hazretleri gibi bir Allah dostunun manevi huzurlarında böyle bir gecenin ruhuna uygun bir şekilde bulunmak bizler için önemli."
Büyükkılıç ve Palancıoğlu, şehir, ülke ve tüm İslam alemi için dua etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Mustafa Palancıoğlu, Seyyid Burhaneddin, Memduh Büyükkılıç, Güncel
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