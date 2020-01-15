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Büyükkılıç'tan belediye başkanlarına pastırma ikramı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi için gittiği Ankara'da, belediye başkanlarına pastırma ikramında bulundu.

15.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:47Büyükkılıç'tan belediye başkanlarına pastırma ikramı
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi için gittiği Ankara'da, belediye başkanlarına pastırma ikramında bulundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Büyükkılıç'ın, ATO Congresium'daki programa katılan belediye başkanlarına, Kayseri'nin ünlü lezzeti pastırma ikram ettiği kaydedildi.
Açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin burada kurulan standa uğrayan belediye başkanlarına kentin meşhur lezzetlerinden tattırarak damakları şenlendirdiği vurgulanarak, ziyaretçilerin ünü sınırları aşan pastırmayı afiyetle yedikleri ifade edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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