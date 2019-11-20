Haberler » Güncel » Büyükkılıç'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma ikramı - Haber

Büyükkılıç'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma ikramı

Kayseri Büyükşehir Belediye Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a pastırma ikramında bulundu.

20.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:00Büyükkılıç'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma ikramı
Büyükşehir Belediye Memduh Büyükkılıç, 'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a pastırma ikramında bulundu.
Büyükşehir belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin geçen hafta düzenlediği Gastronomi Turizmi Çalıştayı gündeme getirilen Kayseri'nin lezzetleri, Büyükkılıç tarafından Ankara'ya da taşındı.
Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı için gittiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştü.
Kayseri halkının selamlarını ileten Büyükkılıç, Kayseri'nin en önemli lezzetlerinden birisi olan pastırma da ikram etti.
Büyükkılıç, Erdoğan'a Kayseri'de düzenlenen Gastronomi Turizmi Çalıştayı ve Kayseri mutfağını dünyaya tanıtmak için yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:46 Evinden yayılan kötü kokudan cesedi bulundu
00:46 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
00:45 Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı
00:44 Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
00:42 Tokat'da otomobil bariyere çarptı 1 ölü, 3 yaralı
00:37 ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
22:06 Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor
21.11.2019 00:50:01