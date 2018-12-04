Büyükkılıç'tan İncesu'ya Ziyaret

04 Aralık 2018 Salı 17:44



04 Aralık 2018 Salı 17:44

Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.Memduh Büyükkılıç, İncesu Organize Sanayi Bölgesine (İOSB) uğrayarak Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır'ı ziyaret etti.Daha sonra İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol'u makamında ziyaret eden Büyükkılıç, "Her ne kadar AK Parti'den belediye başkan adayı isem de ayrıştırmadan, dışlamadan, ötekileştirmeden tüm kardeşlerimizle birlikte, siyasi kaygı ve siyasi parti farkı gözetmeden bu şehrin yükünü omuzlamak için yola çıktık. İnşallah el ele, her türlü kurum ve kuruluşlarımızda şehrimizi daha iyi yerlere getireceğiz." dedi.Ziyaretlere, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve il yönetim kurulu üyeleri de katıldı.