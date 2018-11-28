Büyükkılıç'tan Kayso'ya Ziyaret

Melikgazi
Belediye Başkanı ve Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç
, Kayseri Sanayi Odası
(KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi ziyaret etti.
Ziyarete Başkan Büyükkılıç'a; AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar
, Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu
ve il yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.
Başkan Büyükkılıç'ın Melikgazi Belediye Başkanı olarak Kayseri'ye 20 yıldır başarılı bir şekilde hizmet verdiğini açıklayan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Sayın Başkanımızın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
tarafından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesi hepimizi memnun etti. Zaten biz Başkanımızı ve şehrimize ve sanayimize verdiği hizmetleri çok iyi biliyoruz. Göreve geldiği takdirde Melikgazi'de olduğu gibi Büyükşehir'de de çok başarılı olacağından hiç şüphemiz yok. Ben kendilerine ve diğer adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç ise, güzel temennilerinden dolayı KAYSO Başkanı Büyüksimitci'ye teşekkür ederek, sorumluluklarının farkında olduklarını, bundan sonrada Kayseri'nin gelişip kalkınması için hep birlikte hizmet edeceklerini söyledi. - KAYSERİ
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:14