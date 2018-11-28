Büyükkılıç'tan Osb'ye Ziyaret

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:59



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:59

Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.OSB'den yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Nursaçan, ildeki resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarının uyum içerisinde çalıştıklarını ve projeler yürüttüklerini belirtti.Büyükkılıç ise Nursaçan'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, "Bu birliğimiz, beraberliğimizin de inşallah bereket getireceğine inanıyorum. İyi ki varsınız. Cenab-ı Allah razı olsun. Fedakar insanlarsınız." ifadesini kullandı.Program, Büyükkılıç'ın anı defterini imzalamasının ardından sona erdi.