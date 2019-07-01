01.07.2019 14:34
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Büyükkılıç'tan yaz spor okullarına ziyaret

Büyükkılıç

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 18 tesiste ve 14 branşta faaliyet gösteren yaz spor okullarını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç , Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 18 tesiste ve 14 branşta faaliyet gösteren yaz spor okullarını ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, yaz okulu kapsamında eğitimlerin verildiği Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki buz pisti ve Sukaypark'ı gezdi.
Büyükkılıç, kursta eğitim gören öğrencileri bir süre izledi ve sohbet etti.
Jimnastik kursundaki öğrencilerle de bir araya gelen Büyükkılıç, ailelere çağrıda bulunarak çocukların spora teşvik edilmesini istedi.
Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinin bu anlamda önemli imkanlar sunduğunu, yaz spor okulları için kayıtların devam ettiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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