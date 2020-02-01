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Büyükkılıç, yatırım çalışmaları hakkında bilgi verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gönüllü kültür teşekküllerinin düzenlediği toplantıya katıldı.

01.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:10Büyükkılıç, yatırım çalışmaları hakkında bilgi verdi
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gönüllü kültür teşekküllerinin düzenlediği toplantıya katıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimarsinan Parkı içerisinde belediyeye ait restoranda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Büyükkılıç, 2020 yılında yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi verdi.
Kayseri'nin yatırımlarını Ankara'nın yakından takip ettiğini belirten Büyükkılıç, "İnşallah Ankara'da yaptığımız görüşmelerle 1 milyar liranın üzerinde bir yatırıma vesile olacağız. Böylece Kayseri'nin işini nasıl takip ettiğinin sonuçlarını alacağız. Desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş ise desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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