15.06.2019 17:25
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Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na doğru

Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası

Almanya'nın Düsseldorf kentinde 17-22 Haziran'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası öncesi, Türkiye'nin yanı sıra 5 ülkeden 30 milli sporcunun Antalya'daki kampı sona erdi.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde 17-22 Haziran'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası öncesi, Türkiye'nin yanı sıra 5 ülkeden 30 milli sporcunun Antalya'daki kampı sona erdi.
Uluslararası Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası Hazırlık Kampı, Türkiye'den 6, Ukrayna'dan 4, Belarus'tan 8, Polonya'dan 4, Azerbaycan'dan 6 ve Tunus'dan 2 milli sporcunun katılımıyla Manavgat ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.
Eskrim Kılıç Milli Takımı Antrenörü Hakan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 gün süren kampta kılıç branşındaki sporcuların Avrupa şampiyonası öncesi yoğun antrenman programına tabi tutulduğunu söyledi.
Sporcuların günde üç antrenman, iki bireysel dersten oluşan kampı başarıyla tamamladığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:
"Başantrenörümüz Valery Shturbabin ve Martin Kamadzhiev ile Eskrim Kılıç Milli Takımı olarak yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Bu büyük kampta antrenör, aynı zamanda sporcu olarak görev aldım. Bu kampın ülkemizde düzenlenmesi, sporcularımıza diğer yabancı sporcularla antrenman yapma şansının olması, daha çok sporcuyla bir araya gelerek müsabaka atmosferini yakalamayı hedeflemiştik. Antrenmanlardan önce ve sonra sporcularımız Ukrayna asıllı spor psikolojisi uzmanı Andriy Kolosov ile mental çalışmalar yaptı. Sporculara yönelik geliştirme programları uygulandı."
Yıldırım, kamp organizasyonuna desteklerinden dolayı Türkiye Eskrim Federasyonu yöneticileri ile çalışanlarına teşekkür etti.
Kaynak: AA
Türkiye, Avrupa, Spor

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