Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda Gümüş Madalya

Arnavutluk
'un başkenti Tiran
'da bugün sona eren karma takımlar müsabakasında Bosna Hersek
ile finalde karşılaşan judokalar gümüş madalyanın sahibi oldu.
Büyükler Balkan Şampiyonası'nda karma takımlar müsabakalarında finalde Bosna Hersek ile karşılaşan Judo Milli Takımı şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. İki gün süren Balkan Şampiyonası'nın son gününde karma takım karşılaşmaları yapıldı. Karma müsabakalarında 57, 73, 70, 90, +70 ve +90 kilolardaki judokalardan oluşan ay yıldızlı ekip finalde rakibine 4-2 yenildi ve ikincilik kürsüsünde kaldı.
Arnavutluk, Bosna - Hersek, Spor
Kaynak: DHA