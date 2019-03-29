Büyükler Judo Milli Takımı Tiran'da

Kaynak: DHA

ANKARA/ DHAArnavutluk'un başkenti Tiran'da 30-31 Mart tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadın ve erkeklerde 7'şer judoka temsil edecek.Karayoluyla bu ülkeye giden Milli takımımızda yer alan judocular şöyle:Kadınlar: 48 kiloda Çiçek Akyüz, 52 kiloda Rabia Şenyayla ve Melda Pınar, 57 kiloda Merve Taş, 70 kiloda Senanur Şahbaz, 78 kiloda Sıdıka Işık ve Sümeyra Aykaç.Erkekler: 60 kiloda Ahmet Saçan, 66 kiloda Fırat Özkan ve Z. İhsan Oba, 81kiloda Onurcan Tatlıcıoğlu, 90 kiloda Salih Karaman ve Hasancan Kolcu ile 100 kiloda Şayan Nesirpur temsil edecek.