Büyükler sebzelerini kendileri yetiştirecek

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğünce hazırlanan "Taze Sebzeni Balkonda Üret Projesi" kapsamında, 65 yaş ve üstü büyüklere, saksılara dikili sebze fidesi verilmeye başlandı.

12.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:29
Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğünce hazırlanan "Taze Sebzeni Balkonda Üret Projesi" kapsamında, 65 yaş ve üstü büyüklere, saksılara dikili sebze fidesi verilmeye başlandı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerinde hoşça vakit geçirmesi amacıyla projeyi hazırladıklarını söyledi.
Yeni tip koronavirsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri büyüklerin artık belirli saatlerde gün içinde dışarı çıktığını aktaran Macit, "Birçok vatandaşımız kendi sağlıkları açısından yine dışarı çıkmıyor. Evde bekledikleri için canları sıkılıyor. Onların hem üretime katkı sunmaları hem de sebzelerini taze taze tüketmeleri amacıyla balkon sebzeciliğiyle ilgili çalışma yaptık. Vefa Sosyal Destek Gruplarından yardım isteyen 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı çalışmaya dahil ettik." şeklinde konuştu.
Macit, teknik personelin sebzelerin bakımını da anlattığını belirterek, "Vatandaşlarımız sebzelerle ilgili sıkıntı olduğunda telefonla bizi arayacak, biz teknik destek sağlayacağız. Her vatandaşımıza 3 saksı veriyoruz. Proje kapsamında toplam 400 biber, 200'er sırık domates ve salatalık fidesi dağıtacağız." dedi.
Sebze fidesi alan Osman Zontul ise projeden duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, "Çok hoş ve güzel bir uygulama, çok hoşuma gitti. Bahçesi olmayanlar için güzel bir proje. Evde güzel bir uğraş, en azından zaman geçer." diye konuştu. Büyükler sebzelerini kendileri yetiştirecek

Kaynak: AA

Etiketler: Malatya, Güncel, Haber

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