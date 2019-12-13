Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası heyecanı Ankara'da yaşanacak

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası, 17 Aralık'ta Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda başlayacak.

17-18 Aralık'ta kadınlar müsabakalarıyla başlayacak olan Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda, 19-22 Aralık'ta serbest, 23-25 Aralık tarihlerinde ise grekoromen stil müsabakaları yapılacak.

MUSA AYDIN: TÜM GÜREŞ SEVERLERİ BEKLİYORUZ

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaklaşık 10 gün boyunca Ankara'da tam bir güreş şöleni yaşanacağını belirterek, "17 Aralık'ta kadınlarla başlayacak olan Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası, serbest ve grekoromen stil müsabakalarıyla devam edecek. Milli takımı hedefleyen ve uluslararası şampiyonalarda ülkemizi başarıyla temsil eden isimler mindere çıkacaklar. Dolayısıyla tüm bu müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne olacak. Ben tüm güreş severleri Ankara Taha Akgül Spor Salonu'na davet ediyorum" şeklinde konuştu.