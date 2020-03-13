Menü
Haberler ›› Spor ››Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası koronavirüs nedeniyle ertelendi - Spor

Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası koronavirüs nedeniyle ertelendi

Türkiye Judo Federasyonu faaliyet programında yer alan; 14-15 Mart'ta Antalya'da yapılacak olan Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'koronavirüs' tedbirleri talimatı doğrultusunda ertelendi.

13.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:43
Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası koronavirüs nedeniyle ertelendi

Türkiye Judo Federasyonu faaliyet programında yer alan; 14-15 Mart'ta Antalya'da yapılacak olan Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'koronavirüs' tedbirleri talimatı doğrultusunda ertelendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koronavirüsten korunma amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda; 14-15 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya'da yapılması planlanan Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası ertelendi.

Judo Federasyonu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği, koronavirüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere dair yapılan toplantının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı, tüm spor branşlarında yapılacak müsabakalarla ilgili hastalıktan korunmaya yönelik tedbirler doğrultusunda federasyonumuz; yurt içi faaliyet programı arsında yer alan Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nın ileri bir tarihe ötelenmesi kararı aldı."


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye, Spor

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Spor
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Spor
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti Spor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor Spor
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı Spor
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı Spor
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı Spor
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın Spor
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın