Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Geri Sayım Başladı

Kaynak: DHA

Türkiye Judo Federasyonu'nun yurtiçi faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası 20-21 Aralık tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. 54 ilden 223'ü kadın, 386'sı erkek olmak üzere toplam 609 judoka tatamide kürsü mücadelesi verecek. Şampiyonada, kadınlar; 48, 52, 47, 63, 70, 78 ve +78 kilo, erkekler; 60, 66, 73, 81, 90, 100 ve +100 kiloda müsabakalara çıkacak. Mücadeleler Antalya'da bulunan 10 bin kişilik Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.- İstanbul