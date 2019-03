Kaynak: AA

Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, Sakarya 'da başladı. Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda gerçekleştirilen yarışlara, çok sayıda sporcu katıldı.Şampiyonada ilk gün yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:23 yaş altı tek çifte erkekler: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe "A", 3. Fenerbahçe "B"23 yaş altı iki tek erkekler: 1. Galatasaray "A", 2. Galatasaray "B", 3. Fenerbahçe "A"Kadınlar iki çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Şişecam ÇayırovaAkademik erkekler iki tek: 1. Koç Üniversitesi , 2. Kadir Has Üniversitesi , 3. Boğaziçi Üniversitesi "A"Akademik erkekler tek çifte: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. Hilmi Fatih Örer (ferdi sporcu), 3. Boğaziçi ÜniversitesiHafif kilo kadınlar iki çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Şişecam Çayırova "A"23 yaş altı hafif kilo erkekler iki çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Şişecam ÇayırovaDeniz küreği kadınlar tek çifte: 1. Denizciler "B", 2. Sümerspor Kürek "A", 3. Sümerspor Kürek "B"Deniz küreği kadınlar iki çifte: 1. Altınboynuz "A", 2. Anadolu Hisarı Kürek, 3. DenizcilerHafif kilo kadınlar 4 çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Şişecam Çayırova, 3. GalatasarayAkademik erkekler iki çift: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi , 3. Boğaziçi ÜniversitesiAkademik erkekler 4 tek: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. Boğaziçi Üniversitesi, 3. Koç Üniversitesi23 yaş altı erkekler 4 çifte: 1. Fenerbahçe "A", 2. Galatasaray, 3. Fenerbahçe "B"23 yaş altı erkekler 4 tek: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe "B", 3. Galatasaray "B"Deniz Küreği erkekler 4 çifte dümenli: 1. Beşiktaş , 2. Türk Balıkadamlar, 3. Altınboynuz "A"Şampiyona yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.