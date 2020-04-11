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Büyüklere maske, çocuklara çikolata

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde Bayırköy Vefa Sosyal Destek Gurubu ve belediye ekiplerince tüm belde halkına maske dağıtılırken çocuklara da ikramlar yapıldı.

11.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:05
Büyüklere maske, çocuklara çikolata
Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde Bayırköy Vefa Sosyal Destek Gurubu ve belediye ekiplerince tüm belde halkına maske dağıtılırken çocuklara da ikramlar yapıldı.

Bayırköy'de Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamından sokağa çıkamayan vatandaşın evlerine Vefa Sosyal Destek Gurubu ve belediye ekiplerince gidilerek, maske dağıtıldı, çocuklara ikramlar yapıldı. Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, bu günlerin de geçeceğini, virüsün bir an önce bitmesi için sosyal izolasyona ve kişisel hijyene dikkat edilmesi gerektiğini, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamasını söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Bayırköy, Bilecik, Güncel
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