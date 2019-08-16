Haberler» Güncel» Haber

Büyüknalbant ailesinin acı günü

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Meclis Üyesi Halil Büyüknalbant'ın annesi Latife Büyüknalbant hayatını kaybetti.

16.08.2019 15:58 Büyüknalbant ailesinin acı günü
AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Meclis Üyesi Halil Büyüknalbant'ın annesi Latife Büyüknalbant hayatını kaybetti.

Latife Büyüknalbant'ın cenazesi, öğlen namazına müteakip Cami Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Şehir Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve merhumenin yakınları katıldı. - KAYSERİ

AK Parti, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:18   Çanakkale'de jandarma'dan havadan trafik denetimi
17:18   MERSİN Boğulan baba ve oğlu toprağa verildi
17:18   ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN
17:18   Çorum'da tek katlı evde çıkan yangında karı-koca öldü
17:18   BEYOĞLU'NDA METRUK BİR BİNADA ERKEK CESEDİ BULUNDU
17:18   TOKAT Şehit polis Ulaş, Tokat'ta son yolculuğa uğurlandı
17:18   Çorum'da tek katlı evde çıkan yangında karı-koca öldü