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Büyükorhan kara teslim

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar her tarafı beyazlara bürüdü.

08.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:15Büyükorhan kara teslim
'nın ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar her tarafı beyazlara bürüdü. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yolları açık tutabilmek için çaba harcıyor.

Büyükorhan ilçe merkezinde kar kalınlığı 25 santimetre, yüksek rakımlı köylerinde ise 40 santimetreye ulaştı. 1200 rakımlı Belpınar dağı mevkiinde ulaşım aksadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Büyükorhan Yol İşleri Şefliği'ne bağlı ekipler yolların kapanmaması için büyük çaba sarf ediyor. Üç grup halinde çalışan ekipler ilçeye bağlı Görecik Yaylası, Belpınar Mevkii, Aktaş, Sarnıç, Danaçalı, Burunca, Geynik, Mazlumlar köylerinin yollarını açmak için 24 saat usulüyle çalışıyor. - BURSA

Büyükorhan, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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