Büyüközer: "İstanbul 4-7 Eylül Tarihlerinde İki Önemli Etkinliğe Ev Sahipliği Yapacak"

Kaynak: İHA

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, "04-07 Eylül 2019 günlerinde Helal ve Tayyib Ürünler için İstanbul'da gerçekleştirilecek büyük etkinlik için bütün dünyadaki kardeşlerimizi İstanbul'a davet ediyoruz" dedi.Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer 7. si düzenlenecek olan Helal ve Tayyip Ürünler Fuarı için açıklamalarda bulundu.Yeşilköy'de düzenlenmesi planlanan fuar ve kuanferansın çalışmalarının başladığını duyuran Büyüközer, "04-07 Eylül 2019 günlerinde Helal ve Tayyib Ürünler için İstanbul'da gerçekleştirilecek büyük etkinlik için bütün dünyadaki kardeşlerimizi İstanbul'a davet ediyoruz." dedi.Bugüne kadar birçok uluslararası konferans ve fuara öncülük ettiğini ifade eden Büyüközer, "Nüfusu 2 milyara ulaşan İslam dünyası bu kaostan kurtulabilmek için dininin gereği olan Helal ve Tayyib ürün arama eylemini fark etmiş ve her geçen gün bu arayış eylemini güçlendirerek sürdürmektedir. Ülkemizde de bu arayış, Helal ve Tayyib ürünleri Sertifikalama ve Denetleme çalışmaları ile 2005 yılından itibaren öncü olan GİMDES ile başlatılmış ve bu konunun yaygınlaşmasında, Sertifikama hizmeti ile birlikte yürütülen etkinlikler olan fuar ve konferanslar da önemli rol oynamıştır. Bu anlayışla, 2008-2018 yılları arasında 11 adet Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansını ve 6 adet Helal ve Tayyib Fuarını gerçekleştirmiştir.Bu etkinliklerde GİMDES ve CNR EXPO ev sahipliği yapacak. Tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyaca meşhur olan İstanbul, inanıyoruz ki sizi de büyüleyecektir. 100 yıldır kendisine dayatılan, kendisine ait olmayan Batı modernitesine mahkum edilmiş İslam Ümmeti artık kendi modernitesini inşa ediyor, kaybettiği Helallerini yeniden keşfediyor." dedi.3.8 trilyon dolarlık Helal pazarın gerçekleştirilmesi için bir araya geleceklerini belirten Büyüközer, "Üreticimiz, ihracatçımız, satıcılarımız, tüketicilerimiz ve kamu kurumlarımız elbirliği, güç birliği, gönül birliği yapıyoruz. Bütün ümmet elele, gönül gönüle, omuz omuza olmak için İstanbul'da buluşuyoruz. Fuarda GİMDES'den Helal Sertifika almış Helal ve Tayyib Gıda, Helal ve Tayyib Kozmetik, Helal ve Tayyib İlaç, Helal Turizm, Helal Lojistik, Helal Tekstil, Helal Oyuncak, Helal Dericilik ve Ürün üretiminde kullanılan Makine ve Cihazlar Sanayi ürünleri yer alacak. Bütün gıdaların başlangıç hammaddesini oluşturan tohumun ve embriyonun helal olanından başlayarak, çatala kadar gelen her aşamada, proses, işletme, alet ve ekipman vs., helal kriter, helal standartlar ve helal yol izlenen gıdaların sergilendiği, ulusal ve uluslararası niteliği olan bu fuarlar, Müslümanlara ve insanlığa, inanılmaz güzel ve isabetli bir imkanı, altın bir fırsatı sunmaktadır. İşte bu altın fırsat Türkiye üreticisinin ve tüketicisinin ayağına kadar getirilmektedir." ifadelerine yer verdi.11. Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansına birçok ülkeden uzman konuşmacıların katılacağını dile getiren Büyüközer son olarak, "Endonezya'dan, Malezya'dan, Amerika'dan, Almanya'dan, Güney Afrika'dan, Filipinlerden, Cezayir'den, Tunus'tan, Fransa'dan, Türkiye'den konularında uzman 16 konuşmacı katılacak. Fuar ve konferansımızda işlenecek konular aşağıdaki gibidir. Müslüman ve gayri müslim ülkelerde Helal ve Tayyib ürünlerin üretim ve ticaretinin problemleri ve yaygınlığı artıracak çözüm önerileri. Tıp ve kozmetik sanayinde kullanılan ana hammaddelerin İslami yönden incelenmesi. Helal Kesim ile ilgili dünya Müslümanlarının mevcut durumları şoksuz ve elle kesim şartları,Transgenik ve genetiği değiştirilmiş katkıların İslam ve insan sağlığı açısından taşıdığı riskler." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL