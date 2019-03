Büyükşehir 2014-2019 Dönem Meclisi Son Kez Toplandı

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu başkanlığında son kez toplandı. Mecliste 2 ilave gündem maddesi ile 59 madde görüşülerek karara bağlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Tepekum-Kuyudibi arasında inşa edilen 4 kilometrelik yeni bulvara AK Parti ve MHP gruplarının sunduğu ortak teklif ile Alparslan Türkeş ismi verildi. Mart Ayı Meclis Toplantısında: İlk 34 madde komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi. 35 ile 53. maddeler arası İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na oy birliği ile havale edildi. 54, 55, 56. madde oy birliği ile kabul edildi. 57. madde İmar ve Ulaşım Komisyonu'na oy birliği ile havale edildi. 58. ve 59. maddeler ise oy birliği ile kabul edildi."Sağlam temeller"Gündem dışı söz alan MHP İl Başkanı ve Meclis Üyesi Yusuf Ziya Akar; "Meclis üyeliği sürecinde Başkan Toçoğlu'nun öncülüğü ile AK Parti ve MHP grubu arasında birlik ve berberlik esaslı çalışmalar gerçekleştirdik. Cumhur İttifakı kurulmadan önce de biz bu birlik ve berberlikle meclisimizde ittifakı kurmuştuk. Yerel seçimler öncesine içinde bulunduğumuz şu süreçte Cumhur İttifakı'nın birbirinden güzel adaylarıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Meclisimizde Sakarya'nın geleceği, ülke ve milletin geleceği için faydalı kararlar almaya çalıştık. Vatandaşlarımızın Cumhur İttifakı'na vermiş olduğu destek ile sağlam temeller üzerinde yürümeye devam edeceğiz" dedi."Örnek bir uyum"2014-2019 döneminde son Meclis Toplantısı'nda Meclis Üyeleriyle bir araya gelen Başkan Zeki Toçoğlu yaptığı açıklamada, "5 yıldır Türkiye'de eşine az rastlanan bir uyumla bu mecliste hizmet ettik. AK Parti grubu olarak meclisimizde bulunan MHP grubuna karşı asla sayısal üstünlüğümüzü kullanarak değil, diyalog kurarak çalıştık. Meclisimizde oluşan bu uyumda gerek AK Parti gerek MHP Grubu'nun ciddi katkıları var. Bu birlik ve beraberlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim. Görev sürem boyunca tüm meclis toplantılarına bazı istisnalar hariç bizzat kendim katılarak başkanlık görevimi yerine getirdim. Meclis karalarının altına kendi imzamı attım. Biz milletimizin işlerini gayet şeffaf ve açık bir şekilde yapmaya çalıştık. Şehrimize zarar vermedik. Telafi edilmeyecek işleri arkamızda bırakmadık. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde partimizin manifestosunda yer alan maddeleri uzun yıllar önce uygulayarak bugünlere geldik. Bu vesileyle grup üyelerimize, komisyon üyelerimize, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak genç ve dinamik bir kadro ile çalıştık. Arkadaşlarımız onlara verdiğimiz yetkileri ve bu yetki alanlarını çok iyi doldurdular. Toprağın altına yatırım yapmak cesaret ister. Biz SASKİ ile 1,5 milyarın üzerinde yer altına yatırım yaptık. Yüzde 86'lık arıtma oranına ulaştık. Bu hedefimizi gerçekleştirmenin de ayrıca memnuniyetini yaşıyoruz. STK'larımız, derneklerimiz, odalarımız Sakarya'nın sorunlarının halledilmesinde her zaman katkı sağladı. Valiliğimizle üniversitelerimizle ve basınla her zaman diyalog halinde olduk. 663 muhtarımızla ilçelerimizdeki eksiklikleri tamamlamaya çalıştık" diye konuştu."Birlik ve beraberlik"Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, "5 yıldır beraber çalışıyoruz. Hepinizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Şehrimiz için güzel işlere beraberce imza attık. Önce milletimizin faydasını gözettik. Gönül rahatlığıyla da 2014-2019 meclis görevimizi tamamlamış olduk. Bu süreç boyunca bizlere destek sunan şehrimizin birliğini güçlendiren MHP Meclis Grup Başkanı Erkal Etçioğlu'na ayrıca teşekkür ediyorum. Her zaman tecrübeleriyle yol gösterici oldu. İnşallah meclisimizde yakaladığımız birlik ve beraberlik bizden sonraki süreçte de devam eder. İnanıyorum ki Sakarya'da ki bu uyum diğer illere örnek olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - SAKARYA