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Büyükşehir 2020'de de kültür sanat faaliyetlerine devam edecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 2019'da düzenlenen panel, konferans, söyleşi, sergi ve kültür sanat programlarının bu yıl da devam edeceğini bildirdi.

03.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:32 Büyükşehir 2020'de de kültür sanat faaliyetlerine devam edecek
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 2019'da düzenlenen panel, konferans, söyleşi, sergi ve kültür sanat programlarının bu yıl da devam edeceğini bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2019'da 107 konferans, panel ve söyleşi gerçekleştirildi. Ofis Sanat Merkezi'nde ise 8 farklı sergi düzenlendi. Bunun yanı sıra dünya sinemasından seçme 29 film ve 3 animasyon filmi izleyiciyle buluştu.
Açıklamada, "2020'de de kültür sanat programlarımız devam edecek. Edebiyatı, tarihi, felsefeyi, siyaseti, kültürü, sanatı, müziği şehrimizin farklı mekanlarında, birbirinden güzel etkinliklerle kültür sanat dostlarıyla buluşturacağız. 2020'de kültür ve sanatın adresi Sakarya olmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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