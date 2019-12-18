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Büyükşehir, 2020 Gençler Türkiye Tekvando şampiyonası'nda iddialı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcularından Sibel Güngör, Semagül Yeşilyaprak ve İnci Şeker, 2020 Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda şehri temsil edecek.

18.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:23Büyükşehir, 2020 Gençler Türkiye Tekvando şampiyonası'nda iddialı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in " Kenti " projesiyle son yıllarda şehrin yükselen kültürüne güç kattı. Hem ulusal hem de uluslararası arenadaki spor müsabakalarında ödülleri toplayan Büyükşehir'in bu seferki durağı, "2020 Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası" olacak.

Tekvando şampiyonası için Gazikent Spor Salonu'nda gerçekleşen seçmelerde 68 kilo ve üstü kategorisinde ter döken Büyükşehir sporcuları; Sibel Güngör şampiyon oldu, 46 kiloda Semagül Yeşilyaprak 2'nci, 52 kiloda İnci Şeker ise 3 'üncü sırada yer aldı, şehri temsil etmeye hak kazandı.

Toplamda, 180 sporcunun ter döktüğü müsabakaları ilgiyle izleyenler, kıran kırana geçen mücadelelerle heyecanlandı.

Dereceye giren sporcular ise, şampiyonada Gaziantep'i en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek, amatör spora katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti.


Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel

Kaynak: Bültenler

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