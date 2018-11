Büyükşehir, 24 Kasım Öğretmenler Gününü Kutladı

23 Kasım 2018 Cuma 11:46



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama programı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, il milli eğitim müdürlüğüne bağlı okullarda görevli öğretmenleri temsilen bin 200 öğretmenle restoranda buluştu.Salonda bulunan öğretmenlere seslenen Başkan Fatma Şahin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinin Milli Savunma Bakanlığının bütçesini aştığını söyledi. Eğitim camiasına pozitif ayrımcılık yapılarak, fiziki şartların düzenlenmesinde teknolojik altyapının oluşturulmasında önemli bir noktaya gelindiğini anlatan Şahin, "İsmimizin yanında ne yazarsa yazsın, hepimizin yüreğindeki en güzel duygu, kendi evlatlarımızdır. Hayallerimizi, hedeflerimizi evlatlarımız üzerine kurarız. Bizim yaşadığımız sıkıntılaı onlar yaşamasın diye güzel hedefler üzerine kendimizi odaklarız. Bu kadar kıymet verdiğimiz evlatlarımızı en çık güvendiğimize, inandığımıza, sevdiğimize emanet ederiz. Yani siz öğretmenlere emanet ederiz o yüzden sizler bizim için çok önemlisiniz. 'Bilenle bilmeyen bir olur mu?' diyen bir medeniyetten geliyoruz. Medeniyet tarihlerini incelediğimizde kim tarihe iz bıraktı, kim bir rüzgarla savruldu gitti. İnsana yatırım yapan medeniyetlerin ayakta kaldığını görüyoruz. İnsan biriktirmemiz lazım, beşeri sermayeyi kuvvetlendirmemiz lazım. Şehir, insanın insan şehrin aynasıdır. Her şehrin bir ruhu vardır. Yalnızca şehri imar etmeye kalkarsanız gelen nesli ihmal ederseniz o ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri mahveder. Her şeyin başı insan, ben ve arkadaşlarım; 'önce insan, ama önce eğitimli insan' dedik. Bir taraftan şehrin en büyük içme suyu projesini, Türkiye'nin en büyük toplu konut projesini yaparken öğretmenlerimiz için özel konut alanları yapalım bundan önce niye söyleyemiyorduk yer bulamıyorduk. Yer sorununu çözmüş, imar projesini halletmiş, bir dönemin başındayız. Valimizin liderliğinde birlikte oturup talepleri alarak, birkaç bölgemizde Geneyik, Bayramlı ve Kuzey Antep bölgesini sizlerle paylaşarak, sizlerin görüş ve önerilerini alarak bir toplantı yapalım. Önümüzdeki dönem güzel bir modelle öğretmenlerimizin daha kolay ev sahibi olmasını sağlayacağız. Bunu birlikte başaracağız" dedi."Gaziantep, eğitimde de adını duyuracak"Gaziantep Valisi Davut Gül ise, "En çok sevilen öğretmen en çok sevendir, dolayısıyla bizim öğrencilerimizi çok sevmemiz lazım, Gaziantep'te çok güzel eğitim yatırımları ve bunu destekleyen çok güzel bir il yönetimi var. Gaziantep sanayide, ticarette önde. Son iki yıl içerisinde şehrimize kazandırılan 5 bin derslik ile de eğitimdeki ihtiyacımızın üçte ikisini kapatmış oluyoruz. Bunda Büyükşehir Belediyemizin ve hayırseverlerimizin katkısı çok fazla. Kalan kısmını da yakın zamanda kapatacağız. Bunu kendimize iş edineceğiz. Gaziantep eğitimde de adını duyurmuş olacak. İnşallah okullarımıza tek tek geleceğiz, okul aile birliği toplantılarına katılacağız. Okullarda iki önceliğimiz var, bunları 100 gün içerisinde hayata geçireceğiz. Birincisi okullarımızı daha güvenli olabilmesi için emniyete entegreli kamera sistemi. İkincisi ise her okulumuzun spor kulübü olacak. 50 bin lisanslı sporcumuz olacak Çocuklarımız profesyonel olarak sporla ilgilenecek" diye konuştu.Organizasyonu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve davete icabet eden tüm öğretmenlere teşekkür eden Vali Gül, tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutladı.İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kirazoğlu, milli eğitim camiasına verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.Program sonunda, günün anısına Başkan Şahin'e çiçek ve tablo takdim edildi. - GAZİANTEP