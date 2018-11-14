Büyükşehir, 3 Milyon Metrekarelik Alana Orman Kurdu

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Yeşil, benim en hassas yanımdır" dedi, kentin grileştirilen yüzüyle hesaplaştı, kenti yeniden yeşille tanıştırdı. Başkan Şahin, il genelinde yeşil seferberlik başlattı, şehrin gri alanlarına el attı, kentin nefes almasını sağladı. 4 yılın sonunda yürütülen ağaçlandırma çalışmaları sonunda 3 milyon metrekarelik alan ormanlaştırıldı.

Buna göre, Yaylacık ağaçlandırma alanının 315 bin metrekaresine 30 bin adet Fıstık Çamı, 5 bin 700 adet Kızıl Çam dikildi. Bağlarbaşı'nda 723 bin metrekareye 67 bin 345 adet kızıl çam diken Büyükşehir, Akbulut ağaçlandırma çalışmalarında 132 bin metrekareyi 14 bin 500 adet kızıl çam ağacıyla buluşturdu.

Çevreli ağaçlandırma alanının 124 bin metrekaresini 10 bin 300 adet kızıl çam ağacıyla donatan belediye, Güngürge ağaçlandırma alanının 1 milyon 270 bin metrekaresinde bulunan ağaçlara, 20 bin 575 adet kızıl çam, 7 bin adet kuşburnu, 2 bin 500 adet ateş çalısı ve 8 bin 200 adet zeytin ağacı ekledi.

Bayramlı'da 149 bin metrekaresini 10 bin zeytin ve 2 bin badem ağacıyla buluşturan Büyükşehir, Kaleboynu ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 112 bin metrekarede 5 bin 700 adet badem, 1300 adet alıç, 2 bin meşe, 2 bin fıstık çamı olmak üzere 189 bin 120 adet ağaca hayat verdi.

Öte yandan "3 Milyon Suriyeli 3 Milyon-Fidan Projesi" çerçevesinde Fatma Avlar ve Aylan Bebek Barış Ormanı kuran Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde Rumkale Kale Meydanı ağaçlandırma alanının 1 milyon 524 bin metrekaresini ağaçlandıracak.