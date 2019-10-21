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Büyükşehir 31 İlçeden Muhtarları Buluşturdu

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlediği Muhtarlar Buluşması, 31 ilçeden belediye başkanlarını ve muhtarları buluşturdu.

21.10.2019 16:15Büyükşehir 31 İlçeden Muhtarları Buluşturdu

Başkan Altay : "Şimdi Hep Birlikte Yeni Başarı Hikayesi Yazma Zamanı"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın en büyük yerel yönetimi olan Konya'da muhtarlarla birlikte hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Konya'nın Yeni Büyükşehir Yasasını en iyi uygulayan illerden birisi olarak tarihe geçtiğini kaydeden Başkan Altay, "Ama hizmetin gereği her gün yeni bir şeyler söylemek, yeni hedefler koymaktır. Şimdi hep birlikte yeni başarı hikayesi yazmamız lazım" dedi. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Heyecanından ve hizmet aşkından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. İlçelerimize, mahallelerimizi sık sık ziyaret ediyoruz. En ücra köşedeki vatandaşımızın sorunuyla dertlenip ona çözüm bulmak üzere eğitildik ve görev hayatımıza hazırlandık" ifadelerine yer verdi. Programda Konyalı muhtarlar, ordumuzun ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanındaki olduklarını açıklayan bir bildiri de okudu.


Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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