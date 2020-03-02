Büyükşehir 5 bin lavanta fidesi dağıttı

Bal bitkisi olan lavanta ile bölgede arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kırsalda yerel çeşitliliği artırmak için alternatif ürün üretimini teşvik etmeyi sürdürüyor. Aralık 2019'da Buca Doğancılar Mahallesi'nde 31 bin 500 lavanta fidesi dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent kırsalında arıcılık faaliyetiyle geçimini sağlayan Kemalpaşa Yeni Kurudere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin 50 üyesine 5 bin adet lavanta fidesi dağıttı. Etkinliğe İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın eşi Lütfiye Karakayalı ve Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray da katıldı.

Bal bitkisi lavanta

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan "Büyükşehir Belediyesi olarak tarımı sürdürülebilir kılmak, kadınlarımız ve gençlerimizi tarımda istihdam edebilmek ve kırsal turizmi desteklemek için çalışıyoruz. Burası çok özel bir havza. Balın kalitesini yükseltmek ve üretilen balı pazarlamak çok önemli. Burada arıların her mevsim polen alabilecekleri bitkiler yetiştirmek lazım. Bu bitkilerden biri de lavanta" dedi.

İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürütücüleri arasında olduğu, İZKA'nın desteklediği Efeler Yolu Projesi, bu köyü de kapsıyor. Kemalpaşa'dan Selçuk'a uzanan ve bir kırsal kalkınma projesi olan Efeler Yolu için balınızı hazırlayın" şeklinde konuştu.

Ekonomik katkı

Yeni Kurudere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Faik Yaman, lavantanın balı ve çiçeğinin arıcılıktaki önemine değinerek "Köyümüzün temel geçim kaynağı arıcılık. Lavantanın çiçeği arılar için besin demek. Burası çam ağırlıklı olduğu için çiçek sıkıntımız vardı. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden lavanta fidesi talep ettik. Lavantanın poleni ve balı da köyümüze önemli bir ekonomik katkı sağlayacak" dedi.

Yeni Kurudere Mahallesi Muhtarı Hulusi Yalçın ise "Balımız çok meşhurdur. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle köyümüzde arıcılık daha da gelişecek" diye konuştu. Köyde arıcılıkla uğraşan Selma Bircan ise lavanta ile verimin daha da artacağını vurguladı. Babasının köyün ilk arıcılarından olduğunu söyleyen Bircan "500 kovanımız var. Lavantanın çiçeği arıyı besliyor. Bu ay Büyükşehir Belediyesi talep ettiğimiz tezgâhları da gönderdi. Artık köyümüzde yerel ürünlerimizi satacağız" dedi.

Yakında salep yumrusu dağıtılacak

Tarımsal çeşitliliği artırmak amacıyla kent kırsalında kuşkonmaz, kekik, lavanta, nergis, istiridye mantarı ve çilek üretimini destekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, salep üretimini teşvik etmek amacıyla Urla ve Tire'de salep yumrularının dağıtımına da çok yakında başlayacak.