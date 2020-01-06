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Büyükşehir 60 araç 150 personel ile karla mücadeleye hazır

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan karla mücadele ekipleri göreve hazır.Bu kapsamda meteorolojinin kar yağışı uyarısının ardından 60 araç karla mücadeleye hazır hal getirildi.

06.01.2020 17:49 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:54 Büyükşehir 60 araç 150 personel ile karla mücadeleye hazır
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan karla mücadele ekipleri göreve hazır.

Bu kapsamda meteorolojinin kar yağışı uyarısının ardından 60 araç karla mücadeleye hazır hal getirildi. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi tam teşekküllü 150 personeli ile vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sahada çalışmalarını sürdürecek.

Yalnızca karla mücadele konusunda değil, olası buzlanmalara karşı da önlemlerin alındığını belirten Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyonu Başkanlığı, "Arterlerin ulaşım güvenliği bizler için çok önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamamaları için 24 saat çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Can ve mal kayıplarının yaşanmaması için 60 aracımızı kar küreme ve tuzlanmaya hazır hale getirdik. 16 ilçe ve şehir merkezinde olası kar yağışı durumunda ekiplerimiz sahada olacaktır. Buzlanmalara karşı da önlemlerimizi aldık. Araçların kış lastiklerinin takılı olması ve karlı havalarda takip mesafelerini korumaları hiçbir zaman ihmal edilmemelidir" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

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