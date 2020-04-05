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Büyükşehir, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve yalnız yaşayan ulu çınarların yanında olmaya devam ediyor.

05.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:56
Büyükşehir, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve yalnız yaşayan ulu çınarların yanında olmaya devam ediyor. Yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan yaşlılarımıza Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün düzenli olarak ekmek ve yemek servisi yapılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaçlarını temin etmeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerindeki 27 nokta vasıtasıyla her gün 850 aileye 4 bin 500 adet ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi olan ve yalnız yaşayan 65 yaş üstündeki yaşlılarımızın evlerine de yemek servisi yapıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan en az üç çeşit yemek ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 80 yaşlımızın bizzat evlerine götürülüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Büyükşehir, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor - Haberler

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