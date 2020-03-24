Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Büyükşehir 65 yaş ve üstü vatandaşları ve mesire alanlarını denetledi - Haberler

Büyükşehir 65 yaş ve üstü vatandaşları ve mesire alanlarını denetledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı mücadele kapsamında enfeksiyonun şehre yayılmasını engellemek amacıyla başta 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerinde vakit geçirmesi, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan bankların kaldırılması ve sosyal mesafenin korunması çerçevesinde...

24.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:28
Büyükşehir 65 yaş ve üstü vatandaşları ve mesire alanlarını denetledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı mücadele kapsamında enfeksiyonun şehre yayılmasını engellemek amacıyla başta 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerinde vakit geçirmesi, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan bankların kaldırılması ve sosyal mesafenin korunması çerçevesinde mesire alanlarına yönelik geniş çaplı bir denetim başlattı.


Çin Halk Cumhuriyeti'nde 12 Aralık tarihinde etkisini gösteren ve kısa sürede pandemiye dönüşen korona virüse karşı uluslararası arenada ve yurt genelinde önlemler ve tedbirler genişletildi. Bu kapsamda büyükşehir hem ülke güvenliği hem de şehir güvenliği açısından örnek çalışmalara imza attı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge gereğince 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağından hareketle Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ortaklaşa hareket ederek şehirde vakit geçiren risk grubundaki yaşlı vatandaşların sokağa çıkmasını engelleme çalışmalarını sıklaştırdı. Ayrıca birçok noktada bulunan banklar kaldırılarak mesire alanlarında halkın sosyalleşmesinin önüne geçildi.


Öte yandan şehrin her noktasında dezenfekte ve temizlik çalışmaları devam ederken Sağlık Bakanlığı tarafından tavsiye edilen korona virüse karşı 14 kuralın anlatıldığı broşürler, Gaziler, Sıhcan, Mütercim Asım, Karagöz, Gümrük, Keçehane, Lala Paşa Caddeleri, Elmacı ve Bakırcılar Çarşısı'yla Kültür Yolu üzerindeki esnaflara Tüketici Hakları ve Turizm Zabıta Ekipleri tarafından dağıtıldı. Ekipler ayrıca şehrin işlek yerlerindeki vatandaşları bilgilendirerek uyarıda bulundu.


Diğer yandan zabıta ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında geçici süreyle kapatılan dükkanların denetimlerini yaptı. Ekmek fırınları ve açık gıda satan dükkanlarda hijyen şartları ve dezenfekte durumlarının denetimini ise düzenli aralıklarla sürdürdü. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Haberler
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi Haberler
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı Haberler
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Haberler
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız Haberler
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız
Okul tatili uzatılacak mı? Erdoğan’dan çok önemli açıklama Haberler
Okul tatili uzatılacak mı? Erdoğan'dan çok önemli açıklama

Son Dakika Güncel Haberleri

15:03: Marketlerde mesafe uygulaması ve ürün seçme yasağı başladı - Haber 15:03: - Turizm ülkesi Yunanistan'da sokaklar sessiz- Korona virüsünden 17 ölü, 695 vaka - Haber 15:02: Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar: "Diyanet mensuplarına saldıranların iyi niyetlerinden söz... - Haber 15:02: Mozambik'te 64 düzensiz göçmen kamyonda ölü bulundu - Haber 15:02: Umut Açıkgöz'den yeni single - Haber 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:07: Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği - Ekonomi 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:31: Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber
Loading