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Büyükşehir, 650 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki yoğun kar yağışının etkilerini en aza indirmek amacıyla oluşturduğu "Karla Mücadele Ekibi"yle başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

13.02.2020 11:33 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:33Büyükşehir, 650 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Yurdun dört bir yanını saran kar yağışının 'te de kendini hissettirmesi nedeniyle meydana gelecek olası kazaları önlemek ve vatandaşın mağduriyetini engellemek için düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, şehrin muhtelif bölgelerinde karla mücadele ediyor.

Çalışmada; 25 tuz robotu makinası, 15 greyder, 10 loder, 25 bekoloder, 17 kar küreme makinası, 45 kamyonet, 650 personel ve 6 bin ton tuz stoku ile kırsal mahallelerde ve şehir merkezinde 24 saati aşkın bir süredir ekiplerin mesaisi devam ediyor.

Öte yandan metropollerde kar yağışının artmasıyla birlikte artan uygunsuz koşulları ortadan kaldırmak için ekipler, ana cadde ve yolların yanı sıra eğimli bölgelerde, kaza riski görülen yokuşlar ile merkeze uzak mahallelerde ve mahalle içi yollarda tuzlama çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor.


Gaziantep, Güncel

Kaynak: Bültenler

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