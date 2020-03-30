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Büyükşehir Acarlar Halinde dezenfeksiyon işlemi yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Korona virüs salgınına karşı üst seviye tedbirler alıyor.

30.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:33
Büyükşehir Acarlar Halinde dezenfeksiyon işlemi yaptı
Aydın Büyükşehir Belediyesi Korona virüs salgınına karşı üst seviye tedbirler alıyor. Tedbirler kapsamında hijyen ekipleri tarafından Türkiye 'nin neredeyse her şehrine meyve-sebze dağıtımı yapılan hallerde de dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor.

Korona virüs salgının yayılmaması için birçok önlem alan Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hallerde de dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor. Bölgenin en büyük hallerinden birisi olan Acarlar Hali'nde yapılan dezenfeksiyon işlemiyle halde hijyen sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında meyve-sebze taşımada kullanılan kamyonlar da dezenfeksiyon işleminden geçiriliyor.

"Hallerdeki hijyeni önemsiyoruz"

Hallerde yapılan dezenfeksiyon çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın sebze ve meyve ihtiyaçlarının giderildiği hallerde de önlemler almaya devam ediyoruz. Aydın'daki hallerden çıkan sebze ve meyveler neredeyse Türkiye'nin dört bir tarafına yayılıyor. Dolayısıyla hallerde aldığımız önlemleri ve hijyen çalışmalarını çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Acarlar, Aydın, Güncel
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