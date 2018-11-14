Büyükşehir Aday Adayı Bakan Ziyaretlerine Devam Ediyor

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:04



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:04

AK Parti'den Malatya Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Av. Ali Bakan seçim ziyaretlerine devam ediyor.Bakan, seçim çalışmaları kapsamında Malatya Sonsöz Gazetesi ve Bu Sabah Gazetesini ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu.Malatya Sonsöz Gazetesi imtiyaz sahibi Ali Er "Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Av. Ali Kaban'a çıkmış olduğu adaylık yolunda başarılar diliyorum, hayırlı olsun" şeklinde konuştu.Ali Bakan ise, "Malatya 1966 Yeşiltepe doğumluyum. İlk ve ortaokulu Yeşiltepe'de, ardından 83 senesinde Malatya İmam Hatip Lisesinden mezun oldum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım, 88 yılında Hukuk Fakültesini bitirdim. Askerlik dönüşü Malatya'da serbest olarak Avukatlık mesleğini yapmaya başladım. O günden beri Malatya'da yaşıyorum İfadelerini kullandı. Ben okula başladığım dönemde Türkiye'de en büyük problemin Anayasa olduğunu biliyordum ve bunun üzerinde çeşitli vakıf, dernek ve televizyonlarda bu husustaki anayasanın değişmesini, Türkiye'nin önündeki bu Anayasa engelinin ortadan kaldırılması gerektiği anlatmıştım. İkincisi de İmar Hukuku ile ilgili idi. İmar ile ilgili de yaşadığımız şehirde, gördüğümüz problemler, çarpık kentleşme ve bunlarla ilgili ne yapılabilir diye mesaimizin birçoğunu bu konulara ayırıyorduk. Dolayısıyla da Belediye Başkanlığına adaylığımız İmar ve Şehircilik ile ilgiliydi. Daha öncede Belediye Başkanlığı ile ilgili aday adaylığı teklifi gelmişti. Ancak o dönemlerde genç olmamız nedeniyle biraz uzak mesafeli durmuştuk. 2014 yılında yapılan mahalli seçimlerde Malatya Büyükşehir Belediyesine aday adayı olmuştuk Ak Parti'den. Allah kısmet etmemişti ama bu dönemde yine çalışmalarımızla gerek dışarıdan gerek arkadaşlarımızın aday olmamız için teşviklerde bulundu ve biz de buna kayıtsız kalamadık. 31 Mart 2019 yılında yapılacak seçimlere aday adayı olarak katılacağız" şeklinde konuştu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bu Sabah Gazetesi imtiyaz sahibi Umut Bozkurt, "31 Mart 2019 yapılacak olan yerel seçimlerin hareketli günlerini yaşamaktayız, gazetemizi ziyaret gelen aday adaylarımız içerisinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Av. Ali Kaban'ı ağırlıyoruz. Büyükşehir Belediyesinin bu dönemde aday adaylık sürecinde az insan görmemiz, daha liyakatli daha ehliyetli insanların bu göreve talep olduğunu görmekteyiz, biz bütün aday adaylarımıza bu süreçte başarılar diliyoruz" dedi.Aday adayı Bakan ise, "Türkiye 31 Mart 2019'da çok önemli bir seçimi gerçekleştirecek, bu seçimde mahalli idarelerde bir yenilenme söz konusu olacak dolayısıyla biz bu seçimle ilgili daha önce aday adaylığımız basın yoluyla ilan etmiştik, resmi müracaatımızı yaptık, bugün de Malatyamızın çok değerli basın mensuplarını ziyaret ediyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yapacağımız çalışmalarla yine Malatya'nın sosyal ekonomik siyasi tüm bileşenleriyle bir arada istişare halinde, çalışmayı hedefliyoruz. 2014 yılında yapılan seçimlerde aday adayı olmuştuk biz o dönemden beri hazırlamış olduğumuz projelerimizle seçimlere hazırlanıyorduk, biz bu projelerimizi güncelleyerek inşallah bu yapılacak seçimlerde görev bize verilirse, Doğunun batısı,Batının doğusu olan kavşak noktasında bulunan Malatya'yı marka şehir haline getireceğiz" diye konuştu. - MALATYA