Büyükşehir Adayı Büyükkılıç, Yahyalı İlçesini Ziyaret Etti

AK Parti Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç
, Yahyalı
ilçesini ziyaret etti.
AK Parti Yahyalı İlçe Teşkilatı tarafından karşılanan Büyükkılıç, parti binasına girişinde esnaflarla bir süre sohbet etti.
İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, parti binasında yaptığı konuşmada, Büyükkılıç'ı ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk
de ilçeye beş yıldır hizmet ettiğini ancak yerine farklı bir isim aday gösterilse de Büyükkılıç'ı sonuna kadar destekleyeceğini dile getirdi.
Büyükkılıç ise bundan önce sadece Melikgazi
ilçesinin yükünün omzunda olduğunu, bundan sonra Kayseri ve diğer ilçelerinin yükünü omuzlayacağını söyleyerek destek istedi.
Memduh Büyükkılıç,Kayseri,Yahyalı
13 Aralık 2018 Perşembe 15:21