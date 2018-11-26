Büyükşehir Adayı Olan Gürkan'a Coşkulu Karşılama

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:13



26 Kasım 2018 Pazartesi 13:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesine aday gösterilen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'da coşkuyla karşılandı.31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Malatya'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin adayı olarak açıklanan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'da partililer tarafından coşkuyla karşılandı.Malatya Erhaç Havalimanı'nda coşkulu kalabalık tarafından sevinçle karşılanan Gürkan, oluşturulan uzun araç kuyruğu ile birlikte AK Parti Malatya İl Binasına geçti. Gürkan, burada yaptığı toplanan coşkulu kalabalığa yönelik yaptığı konulmada kendisine bu görevi tevdi eden Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyecilik anlayışına layık olmaya gayret edeceklerini kaydeden Gürkan, "1994 yılında başlayan yerel yönetim belediyecilik hareketi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde İstanbul'da hayat buldu. 2002'de başlayan AK Parti iktidarı ve akabinde 2004'te başlayan yerel yönetim seçimleriyle hakikaten Türkiye'de yerel yönetimlerde çağ atlatıldı. Burada halkın iradesine uyularak Cumhurbaşkanımız bizleri sizlere emanet etti. Sizler bu emanete sahip çıkacaksınız" ifadelerine yer verdi.Malatya'nın 31 Mart 2019 seçimlerinde Türkiye'nin tarihinin rekorunu kıracağını ifade eden Gürkan, "Malatya dün Danişment Gazi destanını yazdı, dün Battalgazi destanını yazdı, İnşallah sizlerle el ele vererek yeni medeniyetleri yazacağız. Herkes görevini hakkıyla yerine getirirse inşallah yazılan destanlara yeni hizmet destanlarını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.Malatya'nın ortak paydaları olacağını kaydeden Gürkan, "Şehrül emin olarak, Malatya'da yaşayan 800 bin nüfusun hepsinin belediye başkanı olacağız" dedi.AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, Büyükşehir Adayı olarak açıklanan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı kutladığını belirterek, "Seçim sonulları, adaylığı şimdiden başkanımıza, memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Allah başarılı hizmetler etmeyi nasip etsin" diye konuştu. - MALATYA