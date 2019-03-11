Büyükşehir Adayı Yılmaz, Marmara Adası'nda Seçmenlerle Buluştu

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Marmara Adası'nda seçim çalışmalarını sürdürdü.Ada'da 7/24 hızlı feribot hatları kuracaklarını, oluşturacakları Mermerciler OSB'si ile de ekmeğini taştan çıkaran işçilerin tüm haklarını koruyacaklarını söyledi. Yılmaz, "Yatırımlarla hem Ada halkının hem de gelen turistlerin yüzü gülecek dedi.Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ve teşkilat üyeleri ile Marmara Adası'nda vatandaşlarla buluştu, projelerini anlattı. Marmara Belediye Başkan Adayı Süleyman Aksoy, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Kuz ve MHP Marmara İlçe Başkanı Özkan Öztürk'ün de eşlik ettiği seçim çalışmasında, taş ocağında çalışan işçiler ziyaret edildi. Esnafa kolaylıklar dileyen Yılmaz vatandaşlarla uzun uzun sohbet edip, projeleri hakkında bilgiler verdi. Madenciler, sanayiciler ve kamyon kooperatifi üyeleri ile buluşan Yılmaz; vatan, millet, bayrak ve devlet derdiyle kurulan Cumhur İttifakı'na, hep birlikte sahip çıktıları için teşekkür etti.Başkan Yılmaz, "Hızlı feribot 7/24 hizmet verecek"Marmara Adası'nın eşsiz güzelliklere sahip olduğuna vurgu yaparak sözlerine başlayan Yılmaz, kıyı düzenlemeleri ile halkın kaliteli ve rahatlık içerisinde zaman geçireceği alanlar üreteceklerini söyledi. Erdek - Marmara kıyı turizmini canlandıracaklarını da belirten Yılmaz, " Erdek-Narlı-Tuzla-Paşalimanı Avşa-Marmara Adalar arasında 7/24 hizmet verecek hızlı feribot hatları ile turizm aksını oluşturacağız" dedi.İstihdama ve ilçenin gelişimine büyük katkı sağlayacak Marmara Adası Mermerciler OSB'yi kuracaklarının müjdesini de veren Yılmaz " Marmara Adası'nda vatandaşlarımızın ekmeğini taştan çıkardığını biliyoruz. Türkiye'de ve dünyanın farklı yerlerinde Marmara Adası'ndan çıkan taşlar sanat eserlerine dönüştüğünü de biliyoruz. Bizler bu taş ocaklarında çalışan arkadaşların hukukunu korumaya ve gerçek manada güçlü Türkiye'nin alt yapısını oluşturmak için geldik" dedi.Yılmaz, "Hem turistin hem de esnafın yüzü gülsün"Marmara Adası'nda kalkınma hamlesi başlatacaklarına dikkat çeken Yılmaz, "Marmara Adası'nda taş ocaklarında çalışan arkadaşlarımız var birde özel sektörde turizm alanın da çalışan arkadaşlarımız var. Biz sanayicimizin hayatını kolaylaştırıp burada çalışan emekçilerimiz daha iyi şartlar altında çalışmalarını sağlamak istiyoruz. Gelen turistlere iyi ortamlar sağlayalım ki hem gelen turistler memnun kalsın hem de Ada'mızda yaşayan vatandaşlarımızın ve esnafımızın yüzü gülsün. Adalarımızı dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.Yılmaz, "300 bin kişi yaşıyormuş gibi hizmet alacaksınız"10 yılların eksikliklerini tamamlayacaklarını ifade eden Yılmaz," Biz bu yola gönül koyduk. Süleyman Aksoy, buradaki bizim temsilcimiz olacak ve Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanındayız. Bundan önceki 5 yılda maksimum düzeyde yatırım aldı bizden de alamaya devam edecek. Biz sadece Ada'da yaşayan nüfusa göre değer vermiyoruz jeopolitik konumuna göre, sanki 300 bin kişi yaşıyormuş gibi değer veriyoruz ve ona göre yatırım planlamalarımızı yapıyoruz. Allah'ın izniyle sizlerin destekleriyle 31 Mart Yerel seçimlerinde seçilirsek buralara muazzam hizmetler getireceğime söz veriyorum" dedi.Yılmaz, "Çocuklarımızın küçük bir tebessümü, içten sevgisidir bizim bu şehre hizmet ederken ki en büyük enerji kaynağımız. Çocuklarımızın sosyal ve eğitim hayatlarını daha kaliteli hale getirmek için çok sayıda çalışmalarımız olacak" dedi. - BALIKESİR