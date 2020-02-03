Haberler » Güncel » Büyükşehir ağır hasarlı yapıları yıkıyor - Haber

Büyükşehir ağır hasarlı yapıları yıkıyor

Tarihe Elazığ-Malatya depremi olarak geçen, 6.8 şiddetindeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

03.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:13Büyükşehir ağır hasarlı yapıları yıkıyor

Büyükşehir Belediyesi deprem sonrası yıkılan yapıların molozlarını kaldırıyor. Ağır hasar görmüş, oturulamaz bina ve yapıların ise yıkımını yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Malatya kent merkezi başta olmak üzere, Doğanyol, Kale ve 'de hasar tespiti sonrası yıkım kararı çıkan yapılar bir bir yıkılıyor.

Yağmur Apartmanı yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilçe belediyeleriyle koordineli yapılan çalışmalarla depremin izleri siliniyor. Her türlü tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, Sivas Caddesi üzerinde bulunan Yağmur Apartmanın yıkımını kontrollü bir şekilde yaptı.

Yağmur Apartmanı çevresindeki diğer bütün apartmanlar önceden boşaltılmıştı. Yolu trafiğe kapatan Büyükşehir Belediyesi oturulamaz tespiti bulunan diğer yapıların yıkımına ise devam ediyor. Kale, Doğanyol ve Pütürge'de ise yıkılan evlerin molozları kaldırılıyor. Ağır hasarlı yapıların yıkımı da yine kontrollü bir şekilde yapılıyor.

Bünyesinde bulunan bütün teknik personeli sahaya süren Büyükşehir Belediyesi, hasar tespiti noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına destek veriyor. Hasar Tespitleri noktasında bugüne kadar Malatya'da 518 yıkık, 5208 ağır hasarlı, 20 de acil yıkılacak yapı tespit edildi. Hasar tespit çalışmaları Malatya genelinde ise devam ediyor.


Pütürge, Malatya, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
15:37  Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu ne? Şirinler filmi kimler tarafından seslendirildi? Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu nedir?
3.02.2020 17:43:45