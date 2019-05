Büyükşehir ailesi bayramlaştı

Kaynak: İHA

Büyükşehir ailesi bayramlaştıBURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş , Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve bağlı şirketlerin çalışanlarıyla bir araya geldiği bayramlaşma programında birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Bursa için heyecanla çalışıyoruz" dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi yerleşkesinde gerçekleştirilen bayramlaşmada, Ramazan ayının güzel bir atmosferde yaşandığını söyledi. Kadir Gecesi 'ni ve Ramazan Bayramı 'nı tebrik eden Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin nöbetçi ekiplerinin 9 günlük bayram tatilinde de görev başında olduğunu hatırlattı. Bursa'nın 3 milyona yaklaşan nüfusuyla büyük bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, "Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyor, nice bayramlara daha sağlıkla erişmeyi diliyorum. Bayramlar, küslerin barıştığı, kırgınlıkların bertaraf edildiği güzel ortamlar ve barışmalar için güzel bir fırsat" diyerek anne ve babaların hayır duasını almanın önemine de vurgu yaptı. "Hayatlara dokunuyoruz" Büyükşehir Belediyesi olarak bayramdan sonra da yoğun bir tempoyla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Aktaş, "Trafik ve ulaşım başta olmak üzere Bursa'nın beklediği ve yapılması gereken hizmetler var. Bursa, yaşayan bir şehir. 3 milyonu aşan nüfusuyla Bursa, çok büyük bir şehir. İhtiyaç duyulan yatırımların hayata geçirilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak daha rantable çalışacağız. Belediyecilik doğumdan ölüme kadar insana dair her konuyu kapsıyor" dedi. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 1994'te İstanbul 'da başlattığı belediyecilik anlayışıyla beraber, belediyeciliğin kapsamının çok genişlediğini ifade eden Başkan Aktaş, "Evde hasta bakımından cenaze hizmetleri ve daha pek çok alanda hizmet götürmeye, insanların hayatına dokunmaya çalışıyoruz. En zor ve sıkıntılı zamanlarda insanların yanında biz varız" diye konuştu. Güçlü bir kurum olan Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan herkesin Bursa'ya katkı sağladığını ifade eden Başkan Aktaş, "Seçimden önce hangi psikolojiyle Belediye Başkanlığı yapıyorsam, seçimden sonra da aynı psikolojiyle Belediye Başkanlığı yapıyorum. Çünkü bana emanet edilen her bir kuruşun ve her sorumluluğumun bu milletin emaneti olduğunu biliyorum, o sorumlulukla hareket etmeye çalışıyorum. Hepimiz aynı sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz. Hizmetin emekçisiyiz, üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Bursa için hızla ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Başkan Aktaş, konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve belediye personeliyle tek tek bayramlaştı.