Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi'de dersler devam ediyor.



Açılış dersinde Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan 'İslam İktisadına Giriş' konusunu anlatırken SEFAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Çalışır ise 'Finansal ve İktisadi Sistemler' hakkında bilgilerini aktardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa AK ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel'in takip ettiği programa çok sayıda kültür sanat dostu katıldı.



Akademi'ye katılan tüm eğitimci ve öğrencilere başarılar dileyen Başkan Ekrem Yüce, "Kültürel ve sanatsal etkinlikler, akademik okumalar ve entelektüel uğraşlar bireysel gelişim için önem taşır. Büyükşehir Akademi'de farklı alanlara ilgi duyan, ilgili olduğu alanlarda kendini geliştirmek isteyenler için önemli bir boşluğu dolduruyor. Büyükşehir Akademi, üniversite eğitimlerinin yanında bireysel gelişim ve düşünce dünyasına katkı sağlayan bir okul görevini üstleniyor. 6 hafta boyunca devam edecek eğitimlerde tüm katılımcılara başarılar diliyor, kutluyorum" dedi.



İslam ekonomisini geliştirme çabalarının daha başlarında olduklarını söyleyen SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Ekonomi biliminin bir düzeyi var ve bu düzeye bir günde gelinmedi. Dolayısıyla yüzyılları bulan bir sistem geliştirme çabaları var. Teorik bütünlük ortaya koyma çabaları var. Bizler İslam ekonomisinin geliştirme çabalarına girerken henüz birçok aşamada daha yolun başında olduğumuzu kabul etmeliyiz. Bu kabul bize ilahi kurallardan beslenen bir sistemin varlığını hatırlatacaktır. Mekanizmaları kuracak güçte değiliz çünkü reel ekonomi finansa ihtiyaç duyuyor. Finans dediğimiz alan ise mekanizmayı da doğuran alan dolayısıyla katılım bankası kuracak olsak da sermaye piyasalarına girecek olsak da ulusal arenaya çıkacak olsak da bizim dışımızda kurulan bir dünyanın mekanizmalarına ihtiyacımız var ama bu bizi ümitsizliğe sevk etmemeli sadece işimizin kolay olmadığını anlamalıyız. Ümitsizliğe kapılmadan ama işimizin de kolay olmadığını bilerek yol almalıyız" diye konuştu.



Finansal ve İktisadi Sistemler hakkında konuşan Prof. Dr. Mustafa Çalışır, "Dünya ekonomisinde gelir grupları vardır. Düşük bütçeli kırmızı renkli gruplardan yüksek bütçeli mavi renkli gruplara giden bir renk scalası var. Bu scalada en müreffeh ülkeler İslam ülkeleridir diyemiyoruz. Bu sisteme bağlı olarak bazı ekonomik aktörler var. Bu aktörlerde bir takım mekanizmalar oluşturarak ekonomiyi yönlendirmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA