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Büyükşehir Akademi'de dersler sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Akademi dersleri devam ediyor.

12.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:41Büyükşehir Akademi'de dersler sürüyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Akademi dersleri devam ediyor.

Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Film Atölyesi dersinde Enver Gülşen, edebiyat dili ile sinema dili arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları katılımcılarla paylaştı. Konuşma dili ile edebi dil arasındaki farklılıklara değinen Enver Gülşen, "Sanat dile bağlı bir edebiyattır. Başlangıçta dili öğrenmemiz, bilmemiz ve konuşmamız gerekmektedir. Konuşma dili ile edebiyat dili arasında inkar edilemez ve büyükçe bir fark vardır. Örneğin; emlak vergisi beyannamesi ile Dostoyevski'nin metnini karşılaştırdığımızda hangisinin edebi bir yazı olduğunu anlamak zor değil. Edebi ağırlıklı metinlerin, normal metinlerle kıyaslandığında da fark edileceği kriterler vardır. Bu sinema sektörü içinde aynıdır. Kullanılan kelimeler, anlatılan ve anlatılmak istenenler iletinin yönünü belirleyici etmenlerdir" dedi.

Gülşen, "Dilin kullanış biçimi, edebiyatı ve insanları etkilemesi kaçınılmaz bir geçektir. Dilin bir gönderisi, dolaylaması vardır. Her eşyanın, olayın hatta yaşadıklarımızın bile karşılık gelen anlamı vardır. Dildeki karşılık o nesneyle nasıl bir ilişki kurduğuna göre değişir. Günlük dilde daha birebirdir tam karşılığını verir. Örneğin; masa dediğimde hemen hemen herkesin zihninde aynı nesne canlanıyordur ancak şair bir metninde masa kelimesini kullanıyorsa onu farklı bir anlamda kullanıyor olabilir. Edebiyat içerisindeki dil, günlük konuşma dilinin bizlere yetmemesinden kaynaklı meydana gelmiştir" diye konuştu. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Enver Gülşen, Edebiyat, Güncel

Kaynak: İHA

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