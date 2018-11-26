Büyükşehir Akçadağ'da Cadde Ve Sokakları Asfatladı

İçmesuyu, kanalizasyon ve doğalgaz çalışmalarından sonra tahrip olan yolların tamamını asfaltlayan, bazı caddelerde ise değişim dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ'da çalışmalarını tamamladı.

Akçadağ Belediyesi ile koordineli şekilde yapılan çalışmalarla ilçe merkezinin cadde ve sokakları nezih bir görünüme kavuşturuldu. İlçede bazı cadde ve sokaklarda ise Akçadağ Belediyesi kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Akçadağ'ın çehresi değişti

Büyükşehir Belediyesi, Aktepe, Başpınar ve Doğu Mahallesi ile Kışla, Yeni Hastane, Değirmenler, Şehit Alper Güde, Darende, Şehit Pilot Candaş Kaplan Caddeleri ve Emeksiz, Necati Bey, Ziya Gökalp, Fatih sokakta asfaltlama çalışmaları yaptı.

Akçadağ'da uzun zamandır altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Akçadağlılar, çalışmaların bitmesinden son derece memnun olduklarını söylediler. Kış ayları gelmeden ilçe merkezinin tüm yollarının asfaltlandığını ifade eden vatandaşlar, "İçme suyu ve kanalizasyon sorunları ortadan kalktı. Akçadağ doğalgazla tanıştı. Cadde ve sokaklarımız asfaltlandı. Kaldırımlarımızın büyük bölümü yapıldı, devam eden yerler var. Akçadağ'ın çehresi değişti. Kış ayları gelmeden bütün caddelerin ve sokakların yapılması çok iyi oldu. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat olmak üzere herkese teşekkür ederiz" dediler.