Büyükşehir, ''Akıllı Teknolojiler'' Fuarına Katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ASKON tarafından düzenlenen Smart Future Expo Akıllı Teknolojiler zirve sergisine katıldı.14-15 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen ve sektörün ileri gelenlerinin buluştuğu Smart Future Expo Akıllı Teknolojiler zirve sergisine Büyükşehir Belediyesi'ni Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı temsil etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank zirvede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret etti.

BAKAN VARANK ZİYARET ETTİ

ASKON tarafından düzenlenen Smart Future Expo Akıllı Teknolojiler zirvesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Standını Bakan Mustafa Varank ziyaret etti. Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Dr. İsmail Gülsoy stant ziyareti esnasında Bakan Mustafa Varank'a eşlik ederek projeler hakkında detaylı bilgi verdi.Akıllı Şehirler ve Akıllı Gelecek mottosuyla geliştirilen projelerle tek tek ilgilenerek bilgi alan Bakan Varank, çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

AKILLI ŞEHİR PROJELERİ

Ziyaretçi akımına uğrayan ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği zirvede Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen Akıllı Şehir Projeleri tanıtıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin fuarda sergilediği ve ilgi çeken uygulamalar arasında; Mobil Zabıta Uygulaması, Mezarlık Bilgilendirme ve Yönlendirme, Elektronik Belge Yönetim sistemi, Akıllı Şehir Kocaeli, Kocaeli Yürüyüş Parkurları, Akıllı Okul Kayıt sistemi, DXDM-CXDM Teknolojileri, Sayısal Telsiz sistemleri, Mixed Reality ve Augmented Reality uygulamaları yer alıyor.

SMART FUTURE EXPO AKILLI TEKNOLOJİLER ZİRVE VE SERGİSİ

Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı 'Geleceğin Akıllı Teknolojileri' etkinliği olan ''Smart Future Expo Zirve ve Sergisi''; alanında lider bir platform oluşturarak, Türkiye'nin gelişen ekonomisi, sanayisi ve iş dünyası ile global ekonomide söz sahibi olma vizyonuyla, kamu ve tüm sektörlerde izlenmekte olan çok yönlü ve boyutlu gelişmeleri, dünyayı ve toplumları dönüştüren yeni dönüşümü geniş kitleler ile buluşturuyor ve geleceğimizi görmemizi sağlıyor. Akıllı Teknolojiler çatısı altında, Sanayinin Dönüşümü, Akıllı Şehirlerve Girişimcilik temalarının eş zamanlı olarak işlendiği; Bilişim, Yazılım, Elektronik, Şehircilik sektörleri başta olmak üzere gelişen IoT, Yapay Zeka, Bulut Bilişim, Büyük Veri gibi geleceğin dünyasını şekillendirecek konulara odaklanan etkinlik; hem sergi alanında hem de eş zamanlı düzenlenen konferanslarla ekonominin yarınına ışık tutacak bir platform oluşturuyor.