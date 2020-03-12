Büyükşehir, amatör avcıları buluşturuyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 15 Mart 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek olan '2. Avcılar Trap Şampiyonası'nda atıcılar hünerlerini sergileyecek.
12.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:26
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 15 Mart 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek olan '2. Avcılar Trap Şampiyonası'nda atıcılar hünerlerini sergileyecek. Şampiyonaya, Kocaeli'nde ikamet eden amatör avcılar katılacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Derince'deki Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ve Atış Poligonu'nda gerçekleştirilecek olan şampiyona, 15 Mart 2020 Pazar günü saat 09.00'da başlayacak. Şampiyonada dereceye giren 6 amatör avcıya çeşitli hediyeler verilecek.
2. Avcılar Trap Şampiyonası'na her sporcu kendi süresi bitmemiş 'yivsiz tüfek ruhsatlı' tüfeği ile katılacak ve 2 seri üzerinden 7 şer atış yapacak. Müsabakada atış için kullanılacak fişek, 7 numara saçmadan daha kalın olmayacak ve maksimum 30 gram olacak.
13 Mart 2020 Cuma günü 17: 30'a kadar müsabakaya katılmak isteyen amatör avcılar, müsabaka komitesine iletişim için Taner Öner 0544 641 06 10 numaralı telefondan kayıt yaptırmak zorunda. Müsabakaya katılacak olan sporcular, 15 Mart günü saat 09: 00 da poligonda hazır bulunacak. - KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Derince'deki Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ve Atış Poligonu'nda gerçekleştirilecek olan şampiyona, 15 Mart 2020 Pazar günü saat 09.00'da başlayacak. Şampiyonada dereceye giren 6 amatör avcıya çeşitli hediyeler verilecek.
2. Avcılar Trap Şampiyonası'na her sporcu kendi süresi bitmemiş 'yivsiz tüfek ruhsatlı' tüfeği ile katılacak ve 2 seri üzerinden 7 şer atış yapacak. Müsabakada atış için kullanılacak fişek, 7 numara saçmadan daha kalın olmayacak ve maksimum 30 gram olacak.
13 Mart 2020 Cuma günü 17: 30'a kadar müsabakaya katılmak isteyen amatör avcılar, müsabaka komitesine iletişim için Taner Öner 0544 641 06 10 numaralı telefondan kayıt yaptırmak zorunda. Müsabakaya katılacak olan sporcular, 15 Mart günü saat 09: 00 da poligonda hazır bulunacak. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Avcılar, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Güncel
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Güncel
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor