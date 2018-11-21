Büyükşehir Anketinden Maltepe İçin Ali Kılıç Çıktı

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:44



21 Kasım 2018 Çarşamba 10:44

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve ilçeleri kapsayan kamuoyu araştırması sonuçlarına göre Maltepe'de, tüm siyasi partilerin seçmenlerinden destek alan Belediye Başkanı Ali Kılıç, tek isim olarak ön plana çıktı. Ankette Kılıç'ı başarılı bulanların oranı yüzde 53 olurken, yüzde 56.4'ü de yeniden Kılıç'a oy vereceğini belirtti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 22 bin 394 kişiyle yüz yüze görüşme metodu ile yapılan ve İstanbul'daki 39 ilçenin yerel yönetimlerinin değerlendirildiği araştırmada katılımcılara, belediye başkanlarının bilinirliği, belediye hizmetlerinden memnuniyet, belediye hizmetlerinin başarı düzeyi ve oy tercihleri soruldu. Araştırmaya göre İstanbul'daki 14 CHP'li belediye arasında en başarılı belediyeler Maltepe, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Sarıyer olarak sıralandı. Ankette, 'Önümüzdeki ilçe belediye başkanlığı seçimlerinde başkan olarak kimi görmek istersiniz?' sorusuna Maltepe'de sadece Ali Kılıç'ın adı ön plana çıkarken, yüzde 56.4'ü de Kılıç'a yeniden oy vereceğini kaydetti.'Belediye Başkanının kim olduğunu biliyor musunuz?' sorusuna Maltepelilerin yüzde 72'si biliyorum diye cevap verirken, 'İsmini duydunuz mu?' sorusuna yüzde 86'sı "duydum" dedi. Yüzde 59'u da belediye başkanını gördüğünü kaydetti. Ankette partiye oy verme eğilimi yüzde 44.9'da kalırken, Ali Kılıç'a oy verme eğilimi ise yüzde 56.4 olarak gerçekleşti.TÜM PARTİLERDEN DESTEKAraştırmaya göre Kılıç'a, diğer siyasi partilerden de ciddi bir destek söz konusu. Maltepe'de AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 41'i, MHP'ye oy verenlerin yüzde 48'i, HDP'ye oy verenlerin yüzde 64'ü, İyi Parti'ye oy verenlerin de yüzde 48'i yerel seçimlerde Ali Kılıç'a oy vereceklerini belirtti. Kılıç'a en büyük destek kadınlardan geldi. Araştırmaya göre kadın seçmenlerin yüzde 61'i, erkek seçmenlerin de yüzde 52'si Ali Kılıç'a yeniden oy vereceğini ifade etti. - İstanbul